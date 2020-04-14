Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
96399
ALTIN
373.869
DOLAR
6.7906
STERLİN
8.4773
EURO
7.4136

Kaplumbağalar kış uykusundan uyandı

Çorum’un Osmancık ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusunda olan kaplumbağalar uykularından uyandı. 

Kaplumbağalar kış uykusundan uyandı

Çorum’un Osmancık ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusunda olan kaplumbağalar uykularından uyandı. 

14 Nisan 2020 Salı 01:37
Kaplumbağalar kış uykusundan uyandı

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs birçok ülkede insanların sokağa çıkmasına yasak veya kısıtlama getirdi. Osmancık’ta insan hareketliliğinin aksine ilkbahar ile birlikte doğada hayvan hareketliliği dikkat çekmeye başladı. Havaların ısınmasıyla çiçekler açtı, karınca, arı gibi böcek türlerinin beslenme mesaisi başladı. Eylül, Ekim aylarında kış uykusuna yattığı bilinen kara kaplumbağaları da kış uykusundan uyandı. 
Osmancık’ta daha çok bağ ve bahçelerde görmeye alışkın olduğumuz kaplumbağalar da ilçede insan hareketliliğinin azalmasıyla birlikte parklarda ve yol kenarlarındaki yeşil alanlarda otları yiyerek güneşin keyfini çıkardı. 

(İHA)

Son Güncelleme: 14.04.2020 01:39
İlgili Haberler
Osmancık’ta polis haftası kutlamaları
Osmancık’ta polis haftası kutlamaları
Sosyal yardım parasını dağıtacak personele maske ve yelek
Sosyal yardım parasını dağıtacak personele maske ve yelek
Ateşi ölçülen vatandaşlara maske dağıtıldı
Ateşi ölçülen vatandaşlara maske dağıtıldı
Osmancık'ta sahil düzenlemesi Gemici'de devam ediyor
Osmancık'ta sahil düzenlemesi Gemici'de devam ediyor
Durmuş Yolcu hayatını kaybetti
Durmuş Yolcu hayatını kaybetti
Kızılay’dan 120 gıda yardım paketi
Kızılay’dan 120 gıda yardım paketi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim