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Kan şekeri düşünce otomobil takla attı

Osmancık’ta kan şekeri aniden düşen emekli öğretmenin otomobili takla atarak yoldan çıkıp menfeze uçtu.

Kan şekeri düşünce otomobil takla attı

Osmancık’ta kan şekeri aniden düşen emekli öğretmenin otomobili takla atarak yoldan çıkıp menfeze uçtu.

06 Haziran 2019 Perşembe 21:05
Kan şekeri düşünce otomobil takla attı

Kaza Samsun-İstanbul D-100 Karayolu Çiftlikler Mahallesi Fistan Tepesi mevkiinde meydana geldi. Samsun yönünden Osmancık İlçesine giden emekli öğretmen Enver K. (70) yönetimindeki 19 HR 451 plakalı otomobil, sürücüsünün oruçlu olması nedeniyle kan şekerinin aniden düşmesiyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Takla atan otomobil, şarampoldeki menfeze uçtu.

Meydana gelen trafik kazasını gören çevredeki vatandaşlar, sürücü Enver K.’yi araçtan çıkarttılar. Enver K., olay yerine gelen 112 acil ambulans görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle aracın ön camı ve panjuru araçtan birkaç metre ileriye fırlarken otomobilde maddi hasar oluştu. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(Mustafa ULUSOY)

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