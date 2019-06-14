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Kalinse şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

Çorum’un Osmancık ilçesinde bulunan Kalinse Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor. 

Kalinse şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

Çorum’un Osmancık ilçesinde bulunan Kalinse Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor. 

14 Haziran 2019 Cuma 11:39
Kalinse şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

Baldıran köyünde bulunan bir kanyon içerisinde yer alan şelale Kayalıkların içine gizlenmiş şelale doğal yapısıyla görenleri hayran bırakıyor. Gözlerden uzak kalmayı başaran doğa harikası şelale, güzelliğiyle büyülüyor. 
Dağlardan gelen suyun zaman içerisinde aşındırmasıyla baca şekline dönüştürdüğü ancak içeri girildiğinde görülebilen büyük şelalenin bulunduğu alan ise adeta bir parkı andırıyor. Büyük şelale olarak adlandırılan bölgede suların döküldüğü yerde kayalıklara çarparak aşağıya doğru inmesi ise klima etkisi yapıyor. Bünyesinde çeşitli kuş ve bitki türlerini de barındıran Kalinse Şelaleri doğa severleri bekliyor. 
Baldıran Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ercan Koşar, Kalinse Şelalesi’nin doğa harikası bir yer olduğunu söyledi. 
Koşar, iki bölümden oluşan şelalede vadi boyunca çeşitli bitki ve kuşun yanı sıra kelebek türlerinin bulunduğunu ifade etti. 
Kalinse şelalesinin henüz insanlar tarafından keşfedilmediğini dile getiren Koşar, “İnsanların buralara gelip kirletmediği doğa güzeli ve kaynağından çıktığı gibi tertemiz içilebilir nitelikte suyu da mevcut. İnsanların bu güzelliği görmesini isterken yok etmesinden de korkuyoruz. Ama insanların şehit stresinden ve trafiğinden uzaklaşmak isteyip de kafasını dinlemek istediği, huzur bulmak istediği bir yer varsa burayı şiddetle tavsiye ediyorum” dedi. 
Kalinse şelalesinin tanıtımını yapmak istediklerini dile getiren Koşar, tüm doğa severleri şelaleyi görmeye davet etti. 
Şelalenin etrafında insanların piknik yapabileceği alanların mevcut olduğunu anlatan Koşar, ayrıca kamp tutkunlarının kamp yapabilecekleri alanlarında bulunduğunu sözlerine ekledi. 

Son Güncelleme: 14.06.2019 11:44
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