Kaleden kopan kaya parçaları otomobile çarptı
Çorum’un Osmancık ilçesinde, Kandiber Kalesi’nden kopan kaya parçaları bir otomobile zarar verdi.
Osmancık 28.11.2021, 18:15
14
Osmancık’ta sabah saatlerinde etkili olan yağmur yağışıyla birlikte Kandiber Kalesi’nden kopan kaya parçalarının düşmesi sonucu Akşemseddin Caddesi üzerinde bulunan bir otomobil zarar gördü.
'Mahalle halkı endişeli'
Yazı Mahallesi Muhtarı Murat Haykır, kaleden kopan kaya parçalarının bir otomobile zarar verdiğini belirterek endişelerinin büyük olduğunu belirtti.
Haykır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla; "Endişemiz büyük. Gerekli tedbirlerin alınması için müracaatımız var. Can ve mal kaybı olmaması için tekrar gündeme getireceğiz" ifadelerini kullandı.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
5°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|14
|36
|2. Konyaspor
|14
|26
|3. Hatayspor
|14
|26
|4. Alanyaspor
|14
|24
|5. Fenerbahçe
|13
|23
|6. Başakşehir
|14
|22
|7. Karagümrük
|14
|22
|8. Galatasaray
|13
|21
|9. Adana Demirspor
|14
|20
|10. Beşiktaş
|14
|20
|11. Antalyaspor
|14
|18
|12. Gaziantep FK
|14
|18
|13. Altay
|14
|17
|14. Sivasspor
|14
|16
|15. Giresunspor
|14
|16
|16. Kayserispor
|14
|16
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|13
|12
|18. Göztepe
|13
|10
|19. Kasımpaşa
|14
|10
|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|13
|27
|2. Ankaragücü
|13
|27
|3. Eyüpspor
|14
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. İstanbulspor
|13
|20
|7. Tuzlaspor
|12
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Samsunspor
|13
|19
|10. Adanaspor
|14
|18
|11. Menemenspor
|13
|17
|12. Gençlerbirliği
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|13
|10
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|12
|29
|2. Liverpool
|13
|28
|3. Man City
|12
|26
|4. West Ham
|12
|23
|5. Arsenal
|13
|23
|6. Wolverhampton
|13
|20
|7. Tottenham
|12
|19
|8. Brighton
|13
|18
|9. M. United
|12
|17
|10. Crystal Palace
|13
|16
|11. Aston Villa
|13
|16
|12. Everton
|12
|15
|13. Leicester City
|12
|15
|14. Southampton
|13
|14
|15. Brentford
|12
|13
|16. Watford
|12
|13
|17. Leeds United
|13
|12
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|13
|9
|20. Newcastle
|13
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|13
|30
|2. Real Sociedad
|14
|29
|3. Sevilla
|13
|28
|4. Real Betis
|15
|27
|5. Atletico Madrid
|13
|26
|6. Rayo Vallecano
|15
|24
|7. Barcelona
|14
|23
|8. Athletic Bilbao
|14
|20
|9. Valencia
|15
|19
|10. Osasuna
|14
|19
|11. Espanyol
|14
|17
|12. Villarreal
|14
|16
|13. Celta de Vigo
|15
|16
|14. Mallorca
|15
|16
|15. Deportivo Alaves
|14
|14
|16. Granada
|14
|12
|17. Cádiz
|14
|12
|18. Elche
|14
|11
|19. Getafe
|15
|10
|20. Levante
|15
|7