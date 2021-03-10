Kadınlara karanfil dağıtıldı

MHP Osmancık İlçe Başkanı Satılmış Karatağ, Osmancık Belediye Meclis Üyesi Seher Kökez ve MHP İlçe Kadın Kolları üyelerinin eşlik ettiği Şaduman & Ahmet Gelgör çifti ilçedeki bazı tekstil fabrikalarını ziyaret etti. Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yapılan ziyaretlerde fabrikalardaki kadınlarla sohbet eden Başkan Gelgör ve beraberindeki heyet tüm kadınların gününü kutlayarak karanfil dağıttı.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve eşi Şadiman Gelgör ile beraberindeki heyet daha sonra ilçedeki hastane ve sağlık ocaklarında sağlık çalışanı kadınları da ziyaret ederek hem günlerini kutladı, hem karanfil dağıttı hem de özellikle son bir yıldır ülkemizi de etkileyen yeni tip koronavirüs salgını sürecinde yaptıkları özverili ve fedakarca çalışmaya teşekkür etti.



(Haber Merkezi)

