Kaçak avlanan 3 kişiye 11 bin 572 lira ceza
Çorum'un Osmancık ilçesinde kaçak avlandıkları tespit edilen 3 kişiye 11 bin 572 lira idari para cezası uygulanırken, avda kullandıkları panelvan tipi araç ve traktöre de el konuldu.
Osmancık 13.01.2021, 01:14
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Osmancık Kara Avcıları Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre ilçede kaçak avcılığın önüne geçmek amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerle denetim yapılırken, 3 kişinin izinsiz avlandığı tespit edildi.
Bu kişilerin traktör ve araçlarında yapılan aramada kaçak avlanan iki yaban tavşanı ve bir çulluk, traktörün römorköründe de kaçak kesilmiş kayın ağaçları ele geçirildi.
Açıklamada 3 kişiye 11 bin 572 lira idari para cezası uygulanırken, kaçak avda kullandıkları traktör ve araca da el konulduğu bildirildi.
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