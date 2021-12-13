Jandarma personelinden şehit ailesine ziyaret

Jandarma personelince Osmancık Karalargüney köyü nüfusuna kayıtlı şehit J. Er Nihat Turfan’ın ailesi ziyaret edildi.

Osmancık Karalargüney köyü nüfusuna kayıtlı olup, 25 Kasım 1994 tarihinde Hakkari-Çukurca kırsalında PKK terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada şehit olan 1974-1 tertip J.Er Nihat Turfan’ın ailesi, şahadet yıldönümü olan 25 Kasım 2021 günü Karalargüney köyündeki ikametlerinde Jandarma personeli tarafından ziyaret edildi.

İl Jandarma Komutanlığı, “Vatan, Millet ve Bayrak sevgisiyle destanlar yazarak şahadet şerbetini içen aziz şehitlerimiz ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anar; şehitlerimizin bizlere kutsal emaneti olan değerli ailelerine ve kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunarız” dedi.

(Ömür SOYTEMİZ)

