İYİ Partili Özlale ve Sunat Çorum'a geliyor

İYİ Parti İl Başkanı Av. Bekir Özsaçmacı, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale ve Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat'ın 20 Eylül 2021 Pazartesi günü Osmancık'ta olacağını ve Osmancık'ta partilerinin tarım politikaları ile bölgenin önemli üretimlerinden olan çeltik konusunun konuşulacağını söyledi. (Haber Merkezi)

