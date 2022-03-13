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İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma etkinliği

Çorum’un Osmancık ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy’u Anma ve İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yıl dönümü münasebeti ile program düzenlendi. 

Osmancık 13.03.2022, 17:54
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İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma etkinliği

Osmancık Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu tarafından düzenlenen 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı Osmancık Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Program saygı duruşunun ardından, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 


Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Sefa Kayalı’nın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından okul öğrencilerinden Zehra Karaköse ’Zulmü Alkışlayamam’ adlı şiiri okudu. Programda Mehmet Akif Ersoy’un Hayatı ve İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü ve gün dolayısıyla hazırlanan ’Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet’ sunumu salonda duygu yüklü anların yaşanmasına neden oldu. Mehmet Akif Ersoy Okulu öğrencisi Firdevs İrem Kök, Mehmet Akif Ersoy’un ‘Birlik’ şiirini okumasının ardından Amasya Üniversitesi Öğretim Görevlisi İsa Çolaker’in kısa hikaye, video gösterimi gerçekleşti. 
Osmancık’ta olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Öğretim görevlisi İsa Çolaker “Çocuğuma ’Akif’ ismini koyacak kadar Mehmet Akif sevdalısıyım” diyerek günün anlam ve önemini içeren dinletiyi sundu. İsa Çolaker’e İlçe Kaymakamı Ayhan Akpay tarafından çiçek ve plaket takdim edildi. 
Ödül töreni ile son bulan programda, öğrencilere ödülleri, İlçe Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Dönmez tarafından teslim edildi. 
İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yıl dönümünde düzenlenen programa, ilçe Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Dönmez, Emniyet Müdürü Haluk Karslıoğlu, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Nuri Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makinacı, STK ve siyasi parti ilçe başkan ve temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve davetliler katıldı. 

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