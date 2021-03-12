İstiklal Marşı'nı ezbere okuma yarışmasında birinci oldu

Milli mücadelenin en önemli belgelerinden biri olan İstiklal Marşı’nın milli marş olarak kabul edilişinin 100. yıl dönümü olması dolayısıyla “On Kıta, Bir Vatan, İlelebet İstiklal” temasıyla 2021 yılı İstiklal Marşı yılı olarak kabul edildi. İstiklal Marşının kabul edildiği 12 Mart tarihi olan “İstiklal Marşı’nın kabulünü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma" günü etkinlikleri kapsamında Osmancık’ta düzenlenen İstiklal Marşını ezbere okuma yarışmasında ilkokul kategorisinde Koyunbaba İlkokulu 4/B sınıfı öğrencilerinden Berra Begüm Bulut ilçe birincisi oldu.

İlçe birincisi olan öğrenci Berra Begüm Bulut, anaokulundan itibaren İstiklal Marşının 10 kıtasını ezbere bildiğini belirterek; “Çeşitli yarışmalara katıldım ve hepsinden derece aldım bu seferde birinci oldum” diyerek mutluluğunu paylaştı. (İHA)

