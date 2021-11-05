İstanbul’da Osmancık Pilav Günü

Osmancık Belediyesi ve Osmancık Dernekler Federasyonu (OSDEF) tarafından Eyüp Sultan Meydanında organize edilen etkinlikte Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken vatandaşlara pilav ikram etti.



Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren OSDEF Başkanı Oğuzhan Er, Pilav Gününün Osmancık ilçesinin ve Osmancık 97 markalı pirincin tanıtımı amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de “Üretken Belediyecilik” farkıyla ilçeyi her alanda tanıtmaya devam edeceklerini ifade etti.

Osmancık pirincinin ülke sınırlarını aşan bir üne sahip olduğunu ifade eden Başkan Gelgör Osmancık Pilav Günü etkinliğiyle ilçeyi İstanbul’da tanıttıklarını belirterek; “Bu etkinlikte kendimi aynı zamanda Osmancık’ta gibi hissediyorum. Burada sizlerle bir arada olmaktan şeref duyuyorum. Osmancık olarak bir farkımız var. Yiğidin harman olduğu yer Çorum’dur, oranın kalbi de Osmancık’tır. Pilav Günü etkinliklerini Osmancık Dernekler Federasyonumuzla birlikte düzenliyoruz. İnşallah bu etkinliklerin devamı gelecek. Hep birlikte daha güzel festivaller yapacağız, günler yapacağız, birlikteliğimizi bozmayacağız. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



Etkinliğe Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in yanı sıra İBB Hukuk Danışmanı Dr. İbrahim Kapaklıkaya, Malatya Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Afacan, Osmancık MHP İlçe Başkanı Satılmış Karatağ, Önceki Dönem Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Osmancık Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nadir Öksüz, OSDEF Başkanı Oğuzhan Er, Çorum Dernekler Federasyonu Başkanı İsmail Gölten, İstanbul’daki siyasi partilerin temsilcileri, İstanbul’da faaliyet gösteren Çorumlu dernekler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



(Haber Merkezi)