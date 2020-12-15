Osmancık Belediye Meclis Üyesi İsmail Akgöl'ün annesi İsmet Akgöl vefat etti. Osmancık Pelitcik Köyü'nden gelme, Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden, Satılmış Akgöl'ün eşi MHP Belediye Meclis Üyesi İsmail Akgöl ve kardeşleri Yusuf, Ahmet Akgöl'ün anneleri İsmet Akgöl hayatını kaybetti.

Akgöl’ün cenazesi önceki gün Osmancık Asri Mezarlık’ta düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler. (Haber Merkezi)