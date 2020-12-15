Son Dakika

İsmet Akgöl vefat etti

Osmancık Belediye Meclis Üyesi İsmail Akgöl'ün annesi İsmet Akgöl vefat etti.

Osmancık 15.12.2020, 20:52
44
İsmet Akgöl vefat etti

Osmancık Belediye Meclis Üyesi İsmail Akgöl'ün annesi İsmet Akgöl vefat etti. Osmancık Pelitcik Köyü'nden gelme, Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden, Satılmış Akgöl'ün eşi MHP Belediye Meclis Üyesi İsmail Akgöl ve kardeşleri Yusuf, Ahmet Akgöl'ün anneleri İsmet Akgöl hayatını kaybetti.

Akgöl’ün cenazesi önceki gün Osmancık Asri Mezarlık’ta düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 15 Aralık 2020
İmsak 06:18
Güneş 07:50
Öğle 12:40
İkindi 15:00
Akşam 17:21
Yatsı 18:47

Gelişmelerden Haberdar Olun

@