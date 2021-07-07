Islah edilen ve ekim yapılan alandaki ürünleri incelediler

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı ile Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Osmancık Güvercinlik Köyü'ndeki meraları ziyaret etti.

Güvercinlik Köyü'nde işe yaramayan atıl durumdaki alanlar ıslah edilmiş, ekim yapılarak, hayvancılığa da katkıda bulunmak amaçlanmıştı. İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı yaptığı açıklamada; “Osmancık ilçemizde Güvercinlik Köyü'nde ıslah ettiğimiz 363 dekar merada ekim yapmış olduğumuz ürünleri yerinde inceleyerek farkındalığı üreticilerimize göstermiş olduk. Güvercinlik köyüne projeye destek oldukları için teşekkür ederiz” dedi.

(Uğur GÖRKEM)

