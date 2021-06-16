İŞKUR’dan Osmancık’a çıkarma

İlk olarak Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay’ı makamında ziyaret eden Tuzcu, Osmancık’ın istihdama olan katkıları ve istihdamı arttırmaya yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaymakam Akpay, Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün özellikle pandemi sürecinde çalışmalarını takdirle takip ettiğini belirterek, Osmancık ekonomisinin ana faaliyet konusunun tarıma dayalı olduğunu söyledi.

Özellikle pirinç, tuğla, tekstil ve hayvancılık sektöründe gözle görülür bir canlılık olduğunu kaydeden Akpay, yeni kurulan Organize Sanayi Bölgesi’ne işverenlerden taleplerin gelmeye başladığını, ayrıca ilçeye düzenlenen ziyaret ile işverenlere yapılacak bilgilendirmelerde Organize Sanayi Bölge Müdürü’nün de eşlik ederek bilgi alışverişinde bulunacaklarının kendisini memnun edeceğini dile getirdi.

İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu ve beraberindeki heyet daha sonra Osmancık Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nı ziyaret etti. Ziyarette Osmancık için istihdama olan katkıları ve istihdamı arttırmaya yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu ve İl Müdür Yardımcısı Zeki Karaman, sırasıyla Karakaşlar Traktör, Gelgör Gıda, Asya Tesisleri, Osm Tekstil, Newtex Hazır Giyim, Ekip Tekstil, Bilge Otomotiv, Dörtçelik PVC, Zümrüt Toprak Sanayi ve Filiz Toprak Sanayi firmalarını ziyaret ederek işveren ve işveren vekilleri ile görüş alışverişinde bulundular.

(Haber Merkezi)

