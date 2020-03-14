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İşaret diliyle 'İstiklal Marşı' okundu

Çorum’un Osmancık ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü törenle kutlandı. Törende milli şair Mehmet Akif Ersoy, işaret diliyle okunan İstiklal Marşı ile anıldı.

İşaret diliyle 'İstiklal Marşı' okundu

Çorum’un Osmancık ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü törenle kutlandı. Törende milli şair Mehmet Akif Ersoy, işaret diliyle okunan İstiklal Marşı ile anıldı.

14 Mart 2020 Cumartesi 00:53
İşaret diliyle 'İstiklal Marşı' okundu

Osmancık’ta İstiklal Marşının Kabulünün 99. yılı kutlaması ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı belediye kültür merkezinde yapıldı.

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu’nun hazırladığı program, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Okul müdürü Kenan Saygılı, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaparak İstiklal Marşı’nın Türk Milleti var oldukça nesiller boyunca yüreklerde hissedilerek okunacak ulusal bir marş olduğunu belirtti. Ardından, Mehmet Akif Ersoy’un hayat öyküsü, İstiklal Marşı’nın yazılması gösterisi yapılıp, öğrenciler tarafından şiirler okundu. Oratoryo gösteriminin ardından öğrenciler milli şair Mehmet Akif Ersoy’u işaret dili eşliğinde okudukları İstiklal Marşı ile andı.

İstiklal Marşı video gösteriminin ardından türküler okunurken çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verilirken, Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan hazırlanan programdan dolayı öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek; “Hazırlanan bu güzel program nedeniyle emeği geçeleri tebrik ediyor başarılar diliyorum. Merhum Mehmet Akif Ersoy’u bir kez daha minnet ve şükranla yad ediyoruz. Ruhu şad olsun” şeklinde konuştu.

Kutlama ve anma etkinliğine İlçe Kaymakamı Hakan Alkan, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Cumhuriyet Başsavcı Ceyhun Ayvazoğlu, Cumhuriyet Savcısı İsmet Turgut Gülşen, Emniyet Müdürü Burak Gülcan, Jandarma Komutanı Teğmen Nuri Uyar, Osmancık Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makinacı, İl genel ve belediye meclis üyeleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum ve kuruluşların müdürleri, öğretmen ve öğrenciler ile birlikte vatandaşlar katıldı.

(İHA)

Son Güncelleme: 14.03.2020 00:54
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