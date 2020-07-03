İş yerine giren yılan paniğe neden oldu

Osmancık ilçesi Yeşilçatma Mahallesi’nde bir kuru yemiş dükkanına giren yılan paniğe neden oldu. İşletme sahibi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü arayarak yardım istedi. Zehirli ve saldırgan olduğu öğrenilen yılan itfaiye ekipleri tarafından alınarak iş yerinden çıkartıldı. Yaklaşık 2 metre boyundaki yılan daha sonra itfaiye ekiplerince doğaya bırakıldı.