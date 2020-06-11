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İnşaattan düşen işçi yaralandı

Çorum’un Osmancık ilçesi’nde inşaat işi ile uğraşan işçi dengesini kaybedip yere düşerek yaralandı.

Osmancık 11.06.2020, 19:42 11.06.2020, 19:42
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İnşaattan düşen işçi yaralandı

Alınan bilgiye göre kaza önceki gün Osmancık ilçesi Ulucamii Mahallesi Saat Kulesi yanında bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Bir apartmanın içinde inşaat işleri yaparken dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle yere düşen işçi yaralandı. Kaza yerine gelen 112 acil ambulans görevlileri yaralanan işçiye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mustafa ULUSOY)

#İnşaattan düşen işçi yaralandı
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