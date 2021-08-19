İki Osmancıklı başkan buluştu

Çorum'un Osmancık ilçesi doğumlu iki Belediye Başkanı Ankara'da biraraya geldi.

Osmancık Belediyesi Başkanı Ahmet Gelgör, Ankara Altındağ Belediyesi Başkanı hemşehrimiz Asım Balcı'yı makamında ziyaret etti.

Belediyeler arası ilişkilerin görüşüldüğü ziyaret hakkında bilgi veren Başkan Ahmet Gelgör, Ankara Altındağ Belediye Başkanı hemşehrimiz Asım Balcı'nın kendisini sıcak karşıladığını ifade ederek ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

