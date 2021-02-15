İki araç çarpıştı

Çorum'un Osmancık ilçesi Yeşilçatma Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde meydana gelen kazada, sürücülerin dikkatsizliği ve tedbirsizliği nedeniyle kavşağa giren otomobiller çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerde bulunan kişiler yaralınırken, otomobiller kullanılamaz hale geldi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahalenin yapılmasının ardından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(Haber Merkezi)