Türk Eğitim-Sen’in olağan genel kurulu 26-27 Şubat 2022 tarihleri arasında Ankara’da yapıldı. Kongrede Genel Başkan hemşehrimiz Talip Geylan güven tazeledi.

Genel kurulda seçilen yeni yönetim ise şu isimlerden oluştu: Genel Sekreter Haydar Urfalı, Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşler) Seyit Ali Kaplan, Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilatlandırma) Selahattin Dolgun, Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim ve Sosyal İşler) Cengiz Kocakaplan, Genel Başkan Yardımcısı (Mevzuat ve Toplu Sözleşme) Orhan Kütük, Genel Başkan Yardımcısı (Dış İlişkiler ve Basın) Erhan Bayram.

199 üst kurul delegesinin seçildiği genel kurulda diğer zorunlu organlara ise DENETLEME KURULU: Fikret Gülenç, Metin Ercan, Mürsel Özata, Ömer Solğun, Mustafa Deviren. DİSİPLİN KURULU; Remzi Özmen, Ömer Okumuş, Sedat Dursun, Merih Eyyup Demir ve Muharrem Çolak seçildi.



