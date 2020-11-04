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Hayırsever iş adamından belediyeye kamyonet

Çorum'un Osmancık ilçesinde hayırsever bir iş adamı, belediyeye kamyonet hibe etti. 

Osmancık 04.11.2020, 19:08
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Hayırsever iş adamından belediyeye kamyonet

Osmancıklı hayırsever iş adamı Rıfat Göbel, hibe ettiği aracın anahtarını Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’e teslim ederken aracın Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılacağı öğrenildi. 
Osmancık halkı adına hayırsever iş adamına teşekkür eden Başkan Gelgör “İlçemizde birçok hayır hizmetleri bulunan değerli büyüğümüz Hacı Rıfat Göbel amcamızın belediyemize hibe ettiği araç halkımızın hizmetine sunuldu. Rıfat amcaya bu değerli hediyesinden dolayı şükranlarımı sunuyor, Osmancık halkı adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 

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