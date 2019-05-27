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Hayallerini sahneye taşıdılar

Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi tiyatro ekibi, Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği ve Türkiye genelinde yapılan “Hayallerini Sahneye Taşı” adlı tiyatro yarışmasında Samsun’daki Karadeniz Bölge Finali’nde Çorum’u temsil etti.

Hayallerini sahneye taşıdılar

Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi tiyatro ekibi, Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği ve Türkiye genelinde yapılan “Hayallerini Sahneye Taşı” adlı tiyatro yarışmasında Samsun’daki Karadeniz Bölge Finali’nde Çorum’u temsil etti.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 23:52
Hayallerini sahneye taşıdılar

Okul Müdürü Salih Tuncay eğitim kapsamında bir yandan akademik başarılarını artırırken bir yandan da gençlerin yeteneklerini keşfedebileceği sosyal faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirterek, tiyatro ekibinin elde ettiği başarının ne kadar doğru işler yapıldığının bir yansıması olduğunu vurguladı.
İlimizde Düzenlenen yarışmada birinci olduk. Karadeniz Bölge Finalinde ilimizi temsil ettik. Öğrencilerimiz amatör bir ruhla hazırladıkları tiyatro gösterisini profesyonel bir mecrada sergileme imkanı buldu. İyi de bir puan aldı. Başarılarından dolayı ekibimizi kutluyor, bundan sonrası için başarılar diliyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

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