Hasan Fındık hayatını kaybetti
Osmancık 12.11.2021, 19:22
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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) eski İl Başkan Yardımcısı ve milletvekili aday adayı Salih Osman Fındık’ın dedesi, İl Genel Meclisi eski Üyesi Şükrü Fındık’ın babası Hacı Hasan Fındık hayatını kaybetti.
Çorum’un Osmancık ilçesinin tanınmış simalarından olan Hacı Hasan Fındık, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Hacı Hasan Fındık’ın cenazesi öğle namazına müteakip Osmancık’ta kılınan cenaze namazı sonrasında sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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