Harita Mühendisi Karakaş defnedildi

Yıllardır Osmancık ilçesinde Harita Mühendisi olarak görev yapan 3 çocuk babası Muttalip Karakaş hayatını kaybetti. Karakaş'ın ani ölümü tanıyanlarını ve sevenlerini çok üzdü.

Emekli manifaturacı esnaflarından Mehmet Karakaş’ın oğlu, Mehmet ve Ferit Karakaş ve Gamze Kaya’nın babaları, Merhum Ahmet Necati Karakaş’ın kardeşi, Emekli Okul Müdürü Mahmut Karakaş ve Naciye Gökgöz’ün sevgili ağabeyi Mehmet Gökgöz’ün kayınbiraderi olan Muttalip Karakaş uzun süredir tedavi görüyordu.

Karakaş, önceki gün Osmancık Asri Mezarlık'ta yapılan dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Osmancık önceki dönem Belediye Başkanı Avni Kılıç, Siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)