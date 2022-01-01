Hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Osmancık ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken 1 kişi de öldü.
Osmancık 01.01.2022, 13:07
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Kaza İstanbul-Samsun D-100 karayolu Çorum ışıklı yol kavşağında meydana geldi.
Mehmet Emül yönetimindeki 34 AH 5025 plakalı otomobil, İstanbul-Samsun D-100 karayolu Çorum ışıklı yol kavşağında Ramazan Demir yönetiminde ki 19 ABP 920 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücü Mehmet Emül yaralanırken yanında bulunan Güzel Emül yaşamını yitirdi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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