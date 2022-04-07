Gür’e Osmancık’ta yakın ilgi

Osmancık Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nı ziyaret eden Recep Gür’e Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Aşkın Çağlayan, Terziler Odası Başkanı Lütfi Barut, Fırıncılar ve Simitçiler Odası Başkanı Seyit Arslan, Sungurlu Terziler ve Berberler Esnaf Odası Başkanı Mutlu Karslı, Sungurlu Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Osman Aşutoğlu, Sungurlu Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Hakkı Vargeloğlu, Sungurlu Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı İsmail Pozan, Sungurlu Kahveciler ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Erdal Kolaylı, Oğuzlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Kabalak, Ortaköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Yılmaz, İskilip Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Abdurrahman Uysal, İskilip Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Uslu, İskilip Marangozlar Odası Başkanı Selami Koçyiğit, Kargı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fevzi Bilgin, Ortaköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Yılmaz, 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker ve Osmancık Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci de eşlik etti.

Burada Osmancık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nihat Kabakçı ve oda yöneticileriyle görüşerek, sorun ve taleplerini dinleyen Birlik Başkanı Recep Gür, birlik ve beraberliğin önemine değindi. ÇESOB’ta 4 yıl Başkanvekili olarak ve son 4 yıldır ise Birlik Başkanı olarak görev yaptığını vurgulayan Gür, bu zaman zarfında hiçbir esnaf odasını diğerinden ayırmadığını ve herkese eşit mesafede olmaya özen gösterdiğini ifade etti. Birliğin kapılarının herkese açık olduğunu vurgulayan Gür, 7 gün 24 saat esnaf ve sanatkârların emrinde olduğunu kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Osmancık Esnaf ve Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Nihat Kabakçı da, ÇESOB Başkanı Recep Gür’e Mayıs ayında yapılacak olan Birlik Başkanlığı seçimlerinde başarı temennisinde bulundu. (Haber Merkezi)

