Gür’e Osmancık Esnaf Odası’ndan tam destek

Osmancık Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nihat Kabakçı, oda yöneticileriyle yaptığı istişareler sonucu ÇESOB’un Olağan Genel Kurulu’nda mevcut Birlik Başkanı Recep Gür’ü destekleme kararı aldıklarını açıkladı.

ÇESOB Başkanı Recep Gür’ü uzun zamandır tanıdığını ve çalışmalarını yakından takip ettiğini vurgulayan Nihat Kabakçı, aldıkları bu kararın hayırlı olmasını temenni ederek, Recep Gür’e Birlik Başkanlığı seçimlerinde başarılar diledi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür de, kendisini destekleme kararı alan Osmancık Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nihat Kabakçı ve Oda yöneticilerine ayrı ayrı teşekkür etti.

Bugüne kadar kendisine gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Gür, “Allah izin eder tekrar Birlik Başkanlığına seçilirsem, dün olduğu gibi yarında esnaf ve sanatkârlarımın neferi olmaya devam edeceğim. Onların hak ve menfaatleri için elimden gelen tüm gayreti göstereceğim” dedi.

Küçük esnafın yığınla sorununun olduğunu ve büyük marketlere karşı var olma mücadelesi sürdürdüğünü vurgulayan Gür, yıllardır TBMM’de bekleyen Perakende Yasası’nın çıkması için de gerekli girişimlerde bulunmaya devam edeceğinin sözünü verdi.

Gür ayrıca, Mayıs ayında yapılacak olan Genel Kurul’un tüm esnaf ve sanatkâr camiasına hayırlar getirmesini temenni ederek, “Esnaf camiamız büyük ve güçlü bir ailedir. Allah birliğimizi ve beraberliğimiz bozmasın” ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)