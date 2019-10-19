Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör yönetiminde olağanüstü olarak toplanan Osmancık Belediye Meclisi üyeleri Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklamasında bulundu.

Belediye Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya MHP, AK Parti ve İYİ Partili üyelerden tam katılım sağlandı. Meclisin açılışı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Belediye Başkanı Ahmet Gelgör “Bayrak ve toprak meselesi var. Maalesef şu anda PKK, PYD, YPG ve diğer terör örgütlerinin hepsi maalesef bayrağımıza göz dikiyorlar, bayrağımızı istemiyorlar. Maalesef 40 yıldır bu alçak terör örgütleri çocuk, asker, doktor, hakim, savcı demeden katlettiler. Allah razı olsun, şerefli Türk ordusu Suriye’ye operasyon düzenledi. Oradaki ücra köşelerine kadar girecekler, temizleyecekler ve Suriyeli vatandaşların çoğu geri vatanlarına dönecekler. Biz de bu vesileyle ayrımcı olmadan hep birlikte bayrak ve toprak meselesi için bir araya geldik. Biz ordumuzun daima yanında olacağız, hükümetimizi de destekliyoruz. Bunun lamı cimi yok, gerekirse hepimiz cepheye gideceğiz” dedi.

Toplantıda MHP, Ak Parti ve İyi Parti Grubunun ortak açıklaması da okundu. Yapılan ortak açıklamada 40 yıldır ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasını engelleyen; bebek, çocuk ve kadın demeden masum insanlarımızı katleden bölücü PKK terör örgütünün yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesi olduğu, DEAŞ,PKK,PYD ve YPG’nin aynı olduğu, Suriye’de 8 yıldır sürmekte olan iç savaşta tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlardan birinin yaşandığı ve ordumuzun bu insanların dramına son vermek için bu harekatı yaptığı bildirildi.

Yapılan açıklamada; “Etnik temizlik uygulayan, demografik yapıyı kendi ideolojileri çerçevesinde değiştiren bu zalim örgütlere karşı milli güvenliğimizi sağlamak için uluslararası anlaşmalardan aldığımız yetkiyle Suriye milli ordusuyla birlikte bu harekatı düzenledik. Bu operasyonun amacı bölgeden teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermektir. Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karsı en büyük tehdit olan bu terör örgütlerini bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirilmiş yüzbinlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen harekatı Osmancık Belediye Meclisi olarak tam olarak destekliyor ve ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz” görüşüne yer verildi.

(Haber Merkezi)