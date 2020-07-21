Genç kalemlerden 2. kitap

Öğrenciler pandemi sürecinde Öykü tarzında yazdıkları eserleri bir araya getirdi. Öykülerini ‘KATRE Kızıl Nehrin Hikayeleri’ adı altında kitaplaştırarak edebiyat alanında da adından söz ettirecek bir esere imza atan öğrencilerin yazdığı eser hakkında bilgi veren Okul Müdürü Salih Tuncay, 2016 yılında başlanan "Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi Yazıyor" Projesi kapsamında öğrencileri yazmaya teşvik ettiklerini. Tiyatro yazarak başlanan bu alanda ilçede kendilerinin yazıp yönettiği 6 tiyatroyu da gösterime sunduklarını anlattı.

Tuncay, “Ayrıca yine kendi yazdığımız tiyatrolar ile Gençlik ve Spor Bakanlığını düzenlemiş olduğu tiyatro yarışmalarında iki yıl üst üste ilde birinci olarak ilimizi bölge yarışmalarında temsil ettik. Ulusal yapılan hikaye yarışmalarında öğrencilerimiz dereceye girdi. Bu proje kapsamında Çorum Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği ‘Her Okulun Bir Projesi Var’ adlı yarışmada projelerimiz iki sene üst üste örnek proje olarak gösterildi. Çıkardığımız Kültür-Sanat dergimiz ve İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u konu alan edebiyat gazetemiz büyük ilgi gördü. Şimdi de pandemi sürecini çok iyi değerlendirerek ilk hikaye kitabımız ‘Kiralık Macera’dan sonra yeni bir heyecan yaşayarak ‘KATRE Kızıl Nehrin Hikayelerini' çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kitapta emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimi canı gönülden tebrik ediyorum’’ dedi. (Haber Merkezi)