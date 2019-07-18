Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 18°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
99806
ALTIN
260.826
DOLAR
5.6860
STERLİN
7.0705
EURO
6.3840

Gelgör’e teşekkür belgesi

Hitit Üniversitesi, Osmancık Belediyesi´ne sağladıkları desteklerden ötürü teşekkür belgesi verdi.

Gelgör’e teşekkür belgesi

Hitit Üniversitesi, Osmancık Belediyesi´ne sağladıkları desteklerden ötürü teşekkür belgesi verdi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 00:30
Gelgör’e teşekkür belgesi

Hitit Üniversite Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Faruk Gökmeşe, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör´ü makamında ziyaret etti. Gökmeşe ziyarette Başkan Ahmet Gelgör´e teşekkür belgesi taktim etti.

İlki, 2007 yılında Adana´da Çukurova Üniversitesi‘nde yapılan Ulusal Anorganik Kimya Kongresi“nin VII. Çorum´da 19-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. HİTÜ ev sahipliğinde yapılan kongreyi destekleyen Osmancık Belediyesi’ne de teşekkür belgesi verildi. HİTÜ Kimya Bölüm ve VII. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi Başkanı Prof. Dr. Gökmeşe, Başkan Ahmet Gelgör´ü ziyaret ederek kongreye verdikleri desteklerden ötürü üniversite adına teşekkür belgesi taktim etti.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, yapılan ziyaretten dolayı Gökmeşe´ye teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
“Milletimiz hainlere fırsat vermedi, vermeyecek”
“Milletimiz hainlere fırsat vermedi, vermeyecek”
15 Temmuz Sergisi
15 Temmuz Sergisi
Otomobil ile bisiklet çarpıştı
Otomobil ile bisiklet çarpıştı
Yukarızeytin Köyü’nde şükür duası
Yukarızeytin Köyü’nde şükür duası
“Kimseden kaynak dilenmedik”
“Kimseden kaynak dilenmedik”
Balçığa saplanan inek traktörle kurtarıldı
Balçığa saplanan inek traktörle kurtarıldı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim