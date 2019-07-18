Hitit Üniversite Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Faruk Gökmeşe, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör´ü makamında ziyaret etti. Gökmeşe ziyarette Başkan Ahmet Gelgör´e teşekkür belgesi taktim etti.

İlki, 2007 yılında Adana´da Çukurova Üniversitesi‘nde yapılan Ulusal Anorganik Kimya Kongresi“nin VII. Çorum´da 19-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. HİTÜ ev sahipliğinde yapılan kongreyi destekleyen Osmancık Belediyesi’ne de teşekkür belgesi verildi. HİTÜ Kimya Bölüm ve VII. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi Başkanı Prof. Dr. Gökmeşe, Başkan Ahmet Gelgör´ü ziyaret ederek kongreye verdikleri desteklerden ötürü üniversite adına teşekkür belgesi taktim etti.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, yapılan ziyaretten dolayı Gökmeşe´ye teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)