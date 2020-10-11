Gelgör’den kahraman itfaiyecilere hediye

Başkan Ahmet Gelgör, kahraman itfaiye personeli ile bir süre görüşerek, hem haftalarını kutladı hem de özveri ile görev yaptıkları için teşekkür etti.

İtfaiye personeline hediye takdim eden Gelgör, “Yangınların fedakar kahramanları itfaiye personelimizin İtfaiye Haftası kutlu olsun” diye konuştu.

(Haber Merkezi)