Gelgör muhtarlarla buluştu

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ilçedeki mahalle muhtarları ile biraraya geldi.

Yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle iki yıldır biraraya gelemeyen muhtarları buluşturan Başkan Gelger hem sorunları hem de talepleri dinleme imkanı buldu.

Toplantı ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Gelgör: “Muhtarlarımız ile istişare toplantısında mahallelerimizin taleplerini aldık. Belediye çalışmalarımız hakkında bilgi verdik. MHP İlçe Başkanı Satılmış Karatağ, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci, Muhtarlıklar Müdürü Mustafa Işık ve mahalle muhtarlarımızın katılımıyla ilçemiz adına faydalı bir toplantı oldu. Hayırlara vesile olmasını dilerim” görüşüne yer verdi. (Aliye ÖNCEL)

