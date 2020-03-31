Gazeteci Mustafa Ulusoy’un kayınvalidesi toprağa verildi

Çorum - Osmancık Kızılırmak Mahallesi'nden merhum Hacı İbrahim Çelik'in eşi, emekli Orman Bölge Şefi Şükrü Çelik, emekli Mustafa Çelik, emekli Hakkı Çelik ile Dodurga'da Okul Müdürü Mehmet Çelik'in annesi, Gazeteci Mustafa Ulusoy’un kayınvalidesi olan Fatma Çelik törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Merhumenin cenazesi önceki gün Osmancık Asri Mezarlığı’nda kılınan ve koronavirüs salgını nedeni ile az sayıda kişinin katıldığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

