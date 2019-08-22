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Freni bozulan traktör devrildi

Çorum’da frenleri arızalanan traktör şarampole devrildi, sürücüsü ağır yaralandı.

Freni bozulan traktör devrildi

Çorum’da frenleri arızalanan traktör şarampole devrildi, sürücüsü ağır yaralandı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 20:15
Freni bozulan traktör devrildi

Alınan bilgiye göre, Osmancık İlçesi’ne bağlı Karalar Güney Köyü’nde meydana gelen kazada, N.B. isimli şahıs, traktörü ile seyir halinde iken, frenlerin arızalanması üzerine direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.

Kazada traktör sürücüsü ağır şekilde yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Osmancık Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından ileri tetkik ve tedavi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olay ile ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

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