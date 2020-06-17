Fırtına ağaçları yerinden söktü
Çorum’un Osmancık ilçesinde etkili olan fırtına ağaçları yerinden sökerken, çatıları uçurdu.
Osmancık 17.06.2020, 19:56
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Osmancık’ta yaşanan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin bazı bölgelerinde ağaçlar rüzgara dayanamayarak kaldırımın üzerine devrildi. Ağaçların devrildiği sırada çevrede kimsenin bulunmaması olası bir kazanın önüne geçti. Ayrıca şiddetli fırtına ilçenin farklı bölgelerinde çatıların uçmasına neden oldu. Fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.
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