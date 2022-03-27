Fırıncılar arasında çıkan tartışmada kan aktı: 1 yaralı
Çorum'un Osmancık ilçesinde iki fırıncı arasında çıkan tartışmada kan aktı. Bacağından vurulan fırıncı hastaneye kaldırılarak tedavi alındı.
Osmancık 27.03.2022, 02:01
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Olay, Koyunbaba mahallesinde meydana geldi. İddialara göre Dursun Yangöz, kendisine ait fırında meslektaşı Enes Şanver ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Enes Şanver, Yangöz'ü bacağından vurarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yangöz, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum'a sevk edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: (İHA)
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