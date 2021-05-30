Fındık Köyü Muhtarı Recep Çetin vefat etti

Çorum'un Osmancık İlçesi’ne bağlı Fındık Köyü Muhtarı Recep Çetin, hayatını kaybetti.

Ercan ve Seyhan Çetin’ in babaları, merhum Nihat Çetin’ in abisi Fındık Köyü Muhtarı Recep Çetin, yaşamını yitirdi.

Muhtar Recep Çetin’in cenazesi Osmancık Fındık Köyü’nde düzenlenen törenle toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.

(Uğur GÖRKEM)

