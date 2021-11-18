Fidanlar toprakla buluştu

Osmancık'ta Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.



Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nca ortak yürütülen “Tohumdan Ormana” projesi kapsamında 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında ilçede fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Osmancık Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci, Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, Osmancık Orman İşletme Şefliği yetkilileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımı ile fidan dikilerek, geleceğe nefes olundu.

(Haber Merkezi)

