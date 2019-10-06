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Festivale renk kattılar

Osmancık Belediyesi tarafından düzenlenen 'Pırlanta Pirinç Festivali' etkinlikleri çerçevesinde Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Özlem Özdil ve Ankaralı Yasemin konser verdi.

Festivale renk kattılar

Osmancık Belediyesi tarafından düzenlenen 'Pırlanta Pirinç Festivali' etkinlikleri çerçevesinde Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Özlem Özdil ve Ankaralı Yasemin konser verdi.

06 Ekim 2019 Pazar 20:50
Festivale renk kattılar

Festival kapsamında düzenlenen konsere Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, Dodurga Kaymakamı Halil İbrahim Işık, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Ankara Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Malatya Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, bazı daire müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Gelgör konser öncesinde bir açılış konuşması yaparak, festival etkinliklerinin dolu dolu geçtiğini emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirterek, konsere katılanlara iyi eğlenceler diledi.

Malatya Darende Belediye Başkanı İsa Özkan ve Ankara Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da konser öncesinde birer konuşma yaparak, Osmancık ile kardeşliğin devam edeceğini düzenlenen etkinliğe kendilerinin davet edilmesinden oldukça memnun olduklarını ve emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini kaydetti.

Ankaralı Yasemin'in ilk olarak sahne aldığı konserde, vatandaşlar birbirinden güzel eserler ile dolayasıya eğlendi. Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Özlem Özdil'in sahneye çıkması ile birlikte vatandaşlar türkülere doydu.

Konserin ardından ise Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan ve Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Özlem Özdil ve Ankaralı Yasemin'e emeklerinden dolayı plaket ve çiçek takdim etti.

(Haber Merkezi)

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