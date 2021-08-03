Fen Lisesi öğrencileri sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde bir araya geldi

ÖDFL ailesi, salgının zorluklarıyla geçen bir buçuk yıllık dönemin ardından öğrencilerine yönelik sosyal, duygusal, akademik etkinlik ve destek programı başlattı.

Her gün farklı etkinliklerin gerçekleştirildiği programın içeriğinde film izleme, doğa yürüyüşü, tarihi geziler, kahvaltı gibi sosyal etkinliklerin; resim yapma ve müzik gibi sanatsal etkinliklerin; satranç, dart, masa tenisi, mölky gibi sportif yarışmaların yanı sıra bir de geniş kapsamlı katılımla gerçekleştirilen mezuniyet programı ve yıl sonu şenliği yer aldı. Etkinliklere öğrencilerinin ilgileri doğrultusunda ÖDFL öğretmenleri tarafından seçilen bilim ve teknoloji konulu filmlerin ve belgesellerin çeşitli oturumlarla öğrencilere izletilmesiyle başlandı. İzlenen filmler öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşılıklı soru cevaplarla değerlendirildi.

Devam eden günlerde öğrenciler öğretmenleriyle birlikte Satranç, Dart, Masa Tenisi ve Mölky gibi oyunlarla beden ve zekâ koordinasyonlarını test etme şansı buldular. Çeşitli gruplara ayrılan takımlar Pandeminin yoğun hissedildiği dönemlerdeki stresli ve spordan uzak geçen günleri bir nebze de olsa telafi etme şansı elde ettiler. Müziğe ve Resme ilgi duyan öğrencilerini de etkinlere çekmek isteyen ÖDFL ailesi etkinlikler kapsamında hem bireysel hem de gruplar halinde müzik yaptı, resimler çizdi.

Hem Ömer Derindere Fen Lisesi’ni bu sene kazanmış, Osmancık’a yeni gelmiş yatılı öğrencilerin Osmancık’ı tanıması hem de diğer öğrencilerin Osmancık’ın tarihi mekânları hakkında daha derin bilgi sahibi olması için ilerleyen günlerde Osmancık Tarihi Mekân Gezisi düzenlendi.

Etkinlikler salgın nedeniyle geçen yıl düzenlenemeyen Yıl Sonu Şenliği ve Mezuniyet Töreni ile devam etti. Bu yılın ve geçen yılın mezunlarının davet edildiği Mezuniyet Töreninde açılış konuşması Okul Müdürü Mustafa Yıldırım tarafından yapıldı.

2020-2021 eğitim öğretim yılı okul birincisi Kader Kalabalık mezuniyet belgesi ve plaketini Okul Müdürü Mustafa Yıldırım’ın elinden aldıktan sonra tüm mezunlar adına bir konuşma gerçekleştirdi.

Program diğer mezunların da mezuniyet belgelerini okul idarecileri ve öğretmenlerinin ellerinden almaları sonrası pasta kesimi ve kep fırlatma ile devam etti. İlerleyen saatlerde mezunlar ve ara sınıflar öğretmenleri ve aileleriyle müzikler eşliğinde eğlendiler.

Yılsonu şenliğinin ertesi günü faaliyeti olan Doğa Yürüyüşü organizasyonunda öğrenciler öğretmenleri ile Kent Ormanı’ndan başlayarak yaklaşık 9 km’lik bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Yürüyüş Kent Ormanı’nda Çay sohbeti ile son buldu. Programın sondan bir önceki gününde Ömer Derindere Fen Lisesi Pansiyon bahçesinde Kahvaltı Organizasyonunda buluşuldu. Son gün yapılan sportif müsabakalar ve film izleme etkinlikleri sonrası isteyen öğrencilere karne, takdir, teşekkür ve onur belgeleri verilerek 2 haftalık program sona erdirildi.

(Murat SARIKOCALAR)

