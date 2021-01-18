Eski milli futbolcu Bilal Kısa’nın babası vefat etti

2020 Ekim ayında aktif futbol hayatını sona erdiren ve bir dönem Milli Takım’da forma giyen deneyimli futbolcu Bilal Kısa’nın babası Remzi Kısa bugün vefat etti. 2017 yılında annesi Fatma Kısa'yı kaybeden Bilal Kısa bugün de babasıRemzi Kısa'yı kaybetmenin acısını yaşadı.

Remzi Kısa’nın cenazesi yarın (19 Ocak 2021 Salı) saat 13.30’da kılınacak cenaze namazının ardından Gemici Mezarlığı’nda defnedilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı diler