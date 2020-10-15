Eski ilçe başkanı kalp krizi geçirdi
Saadet Partisi Osmancık eski İlçe Başkanı Mehmet Derindere kalp krizi geçirdi.
Osmancık 15.10.2020, 18:52
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Mehmet Derindere'nin kalp rahatsızlığı sebebi ile Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek, tedavi altına alındığı öğrenildi.
Derindere'nin durumunun şu anda iyi olduğu, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
(Mustafa ULUSOY)
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