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Eski ilçe başkanı kalp krizi geçirdi

Saadet Partisi Osmancık eski İlçe Başkanı Mehmet Derindere kalp krizi geçirdi.

Osmancık 15.10.2020, 18:52
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Eski ilçe başkanı kalp krizi geçirdi

Mehmet Derindere'nin kalp rahatsızlığı sebebi ile Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek, tedavi altına alındığı öğrenildi.

Derindere'nin durumunun şu anda iyi olduğu, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

(Mustafa ULUSOY)

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