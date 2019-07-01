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Eravcı, Osmancık Kent Konseyi Başkanı oldu

Osmancık Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu Seçimi yapıldı.

Eravcı, Osmancık Kent Konseyi Başkanı oldu

Osmancık Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu Seçimi yapıldı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 23:00
Eravcı, Osmancık Kent Konseyi Başkanı oldu

Murat Gökgöz’ün tekrar aday olmadığı ve tek adayla gidilen seçimde Ayhan Yılmaz Eravcı konsey başkanlığına seçildi.

Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu Seçimi Şehit Mustafa Ayna Gemici Tabiat Parkı’nda gerçekleştirilirken, tek liste ile gidilen seçimde Osmancık Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Işık divan başkanlığına, Divan katipliğine ve üyeliğine ise Muharrem Yıldız ve Mustafa Potuk seçildi.

Osmancık Kent Konseyi başkanı seçilen Ayhan Yılmaz Eravcı “Önce Osmancık, öncü Osmancık” sloganıyala Osmancık için çalışacaklarını belirtirken, “Kent konseyleri, kentin sorunları ve sorunların çözümleri yollarında tartışıldığı, ortak akıl çözümlerinin kavuşturulduğu yerlerdir. Bizlerde ilçemizin sorunları için belediyemize ve meclis üyelerine çözüm teklifleri sunacağız. Belediye meclisimiz tekliflerimizi önerilerimizi toplantılarında değerlendirip, yapılması uygun olanları yapacaktır diye düşünüyorum” dedi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ise Kent Konseyi Başkanı seçilen Ayhan Yılmaz Eravcı ve yeni Yürütme Kurulu’nu tebrik ederek belediye olarak her daim desteğe hazır olduklarını belirtip çalışmalarında başarılar diledi. (Haber Merkezi)

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