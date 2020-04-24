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Emniyet kemeri hayatları kurtardı

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde kaza yapan bir araçtan baba-oğul emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldular.

24 Nisan 2020 Cuma 19:13
Emniyet kemeri hayatları kurtardı

Osmancık'ta önüne çıkan servis aracına çarpmamak için direksiyonu kırınca şarampole uçarak ters dönen otomobilden emniyet kemeri sayesinde baba-oğul burunları bile kanamadan çıktılar. Kaza, Çorum-Osmancık karayolu Osmancık’a 5 kilometre kala Çengelkaya mevkisinde meydana geldi.

İddialara göre Çorum’dan Osmancık’a giden D.Ç. (56) yönetimindeki otomobilin önüne aniden servis minibüsü çıktı. Minibüse çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü yolun sağ tarafında bulunan su kanalına düşen otomobil ters döndü. Emniyet kemerleri takılı sürücü ve oğlu E.Ç.otomobilden burunları bile kanamadan sağ salim çıktı.

Kazada emniyet kemeri takmanın önemi bir daha görülmüş oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mustafa ULUSOY)

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