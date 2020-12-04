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Emine Bülbül defnedildi

Çorum’un Osmancık İlçesi çarşı esnaflarından Hüseyin Bülbül’ün eşi Emine Bülbül vefat etti.

Osmancık 04.12.2020, 22:39
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Emine Bülbül defnedildi

Osmancık Koyunbaba Mahallesi'nde oturan, çarşı esnaflarından Hüseyin Bülbül’ün eşi, Sıracettin ve Tacettin Bülbül’ün anneleri, Emine Bülbül dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Merhumenin cenazesi Dodurga Berk Köyü'nde Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, bazı daire müdürleri, ailesi ve sevenlerinin katılımı ile defnedildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

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