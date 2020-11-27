Emektar öğretmen Çelebi defnedildi

Osmancık Yeni Mahallede oturan, Nafız, Ertuğrul ve çarşı esnaflarından muhasebeci Namık Çelebi’nin babaları, Emekli öğretmen ve muhasebeci Mesut Çelebi, Asri Mezarlığa defnedildi. Cenazeye Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci, bazı daire müdürleri, öğretmenler, aile ve sevenleri katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)