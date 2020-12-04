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Emekli Öğretmen Kınalıtaş son yolculuğuna uğurlandı

Osmancık İlçesi’nin sevilen simalarından, emekli öğretmen Nuri Kınalıtaş (63) vefat etti.

Osmancık 04.12.2020, 22:53
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Emekli Öğretmen Kınalıtaş son yolculuğuna uğurlandı

Osmancık Güney Mahallesi'nde ikamet eden, İbrahim Kınalıtaş ve öğretmen Elif Korkmaz’ın babaları, Şaduman Kınalıtaş’ın eşi, Şadi Er’in eniştesi, emekli öğretmen Nuri Kınalıtaş, rahatsızlığından dolayı hayata veda etti.

Merhumun cenazesi, Osmancık Asri Mezarlıkta toprağa verildi. Cenazeye Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Osmancık İlçe Başkanı Sadık Eker, bazı daire müdürleri ile ailesi ve sevenleri katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

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