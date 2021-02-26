Emekli öğretmen Halil İbrahim Helva vefat etti

Osmancık Kızılırmak Mahallesi’nde yaşamını sürdüren Nevin Helva’nın eşi, öğretmen Duygu Karabacak ve Orman Bakanlığı Daire Başkanı Hakan Helva’nın babası ve öğretmen Kadir Karabacak’ın ise kayınpederi olan emekli öğretmen Halil İbrahim Helva önceki gün hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi Cuma Namazı öncesinde Osmancık Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)