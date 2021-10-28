Emekli Müftü hayatını kaybetti
Osmancık 28.10.2021, 23:21
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Osmancıklı emekli müftü Hacı Mehmet İlhan hayatını kaybetti.
Hacı Bayram İlhan ve Ömer Faruk İlhan'ın babaları emekli müftü Hacı Mehmet İlhan'ın cenazesi öğle namazına müteakip Osmancık Asri Mezarlığı'nda sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
ÇORUM HABER, Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Uğur GÖRKEM)
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