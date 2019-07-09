Elektrikli motosiklet yoldan çıktı: 1 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza Osmancık-Gümüşhacıköy karayolu üzerinde yaşandı. Osmancık’tan Gümüşhacıköy’e giden E.A.(55), kullandığı elektrikli motosiklet ile Akören Köyü Hacıhasan mevkiine geldiğinde dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.

Kaza neticesinde sürücü hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı kendi imkanlarıyla Osmancık Devlet Hastanesi’ne gitti. Sürücü burada yapılan ilk müdahalesinin ardından ileri tetkik ve tedavi amacı ile Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Volkan SINAYUÇ)